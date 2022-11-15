 الوطني الفلسطيني: يجب الاتحاد ضد المؤامرة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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الوطني الفلسطيني: يجب الاتحاد ضد المؤامرة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 11:44 م

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن المؤامرة على القضية الفلسطينية كبيرة وخطيرة، ولا بد للفلسطينيين من مواجهتها متّحدين موحّدين من أجل إفشال كل المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية، داعيًا إلى الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني.

ووجه المجلس، حسب بيان صحفي، تحياته إلى كل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، وشعوبها، الداعمة للحق الفلسطيني، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال.

وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ضحى وما زال يضحي في جميع بقاع الأرض، في الوطن والمهجر، وعاهده على الاستمرار بالكفاح والنضال لتحقيق حلمه بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والالتزام بالثوابت الفلسطينية وعدم الحيد عن الحق الفلسطيني المشروع.

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