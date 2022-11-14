إمبيد يقود سيكسرز للفوز على يوتا جاز في دوري السلة الأمريكي

حقق جويل إمبيد أفضل رقم في مسيرته وسجل 59 نقطة و11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز إلى الفوز على يوتا جاز 105 / 98 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إمبيد بذلك أعلى عدد من النقاط سجله لاعب في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي، متفوقا على الرقم السابق الذي حققه داريوس جارلاند، الذي سجل 51 نقطة في المباراة التي انتهت بهزيمة كافاليرز أمام مينيسوتا تيمبروولفز مساء الأحد أيضا.

وتألق إمبيد بشكل هائل خلال الربع الرابع في المباراة ليقود سيكسرز إلى الانتصار السابع له هذا الموسم مقابل سبع هزائم.

وسجل جارلاند 51 نقطة وتألق بشكل كبير خلال الربع الأخير لكنه لم ينجح في إنقاذ كليفلاند من الهزيمة أمام تيمبروولفز 124 / 129 .

وحقق دانجيل راسيل أفضل رقم له هذا الموسم مسجلا 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة وأضاف كارل-أنتوني تاونز 29 نقطة ليقود تيمبروولفز إلى الفوز السادس له هذا الموسم مقابل ثماني هزائم.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 37 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على نيويورك نيكس 145 / 135 .

وفي مباريات أخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على ممفيس جريزليس 102 / 92 ودنفر ناجتس على شيكاغو بولز 126 / 103 وساكرامنتو كينجز على جولدن ستيت واريورز 122 / 115 ولوس أنجليس ليكرز على بروكلين نتس 116 / 103 .