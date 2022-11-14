قيس سعيد: تونس موحدة وستبقى بعيدا عن محاولات تحويلها إلى مقاطعات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس موحدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاث أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات، يتصرف فيها البعض خارج قوانين الدولة التونسية .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، اليوم مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، مساء اليوم، أن اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة حفظه في إطار القانون.

ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى احترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها، مؤكدا أن تونس موحدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاث أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرف فيها البعض خارج قوانين الدولة التونسية.