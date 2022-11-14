العريان: حصول الخماسي الحديث على جائزة أفضل اتحاد في العالم إنجاز كبير للرياضة المصرية

تحدث شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية الدولية، وذلك عقب حصول الاتحاد المصري للخماسي الحديث على جائزة أفضل اتحاد على مستوى العالم.

وقال العريان أن اختيار الاتحاد المصري من قبل الاتحاد الدولي لهذه الجائزة هو إنجاز كبير للرياضة المصرية وليس الخماسي الحديث فقط، مضيفا: "في السنة الماضية كنا في المركز الثاني خلف روسيا، وهذا العام استطعنا أن نكون أفضل اتحاد على مستوى العالم".

وأكد العريان أن نجاح مصر في تنظيم البطولات العالمية للخماسية الحديث بشكل مبهر كان من بين الأسباب التي دفعت الاتحاد الدولي لاختيار الاتحاد المصري أفضل اتحاد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حصول مصر على 5 جوائز من أصل 12 جائزة هو نتاج عمل كبير ومجهود مستمر من الجميع.

وأشار العريان إلى أن محمد الجندي لاعب المنتخب الوطني الحاصل على جائزة أفضل لاعب ناشيء على مستوى العالم، يسير على خطى شقيقه أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، معربا عن أمله في أن يحقق محمد الجندي ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وعن المستجدات الخاصة بتقديم مصر ملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، أوضح العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية حاليا في مرحلة تشكيل اللجنة الخاصة التي ستتلقى الطلبات من الدول الراغبة في التنظيم، وفتح باب التقدم سيكون عقب أولمبياد باريس 2024.