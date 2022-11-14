فيتوريا يستبعد مرموش من قائمة المنتخب لمواجهة بلجيكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين، استبعاد عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني، من قائمة الفراعنة التي ستخوض مواجهة بلجيكا، بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره بلجيكا، على ملعب جابر الأحمد في الكويت مساء يوم الجمعة القادمة، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الإثنين: "تأكد استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمة منتخب مصر، بعد الاصابة التي تعرض لها مع ناديه و صعوبة لحاقه بودية منتخب مصر أمام بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالكويت."

يُذكر أن بعثة منتخبنا الوطني وصلت إلى الكويت أمس الأحد، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة بلجيكا.