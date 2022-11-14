في فرنسا بالتحديد مطار شارل ديجول، توفى الإيراني مهران كريمي ناصري، بعد الإقامة لمدة 18 عاما داخل المطار، من عام 1988 حتى 2006.

الرجل الذي ألهم توم هانكس عام 2004، في فيلم The Terminal أصيب بنوبة قلبية، السبت، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقا لمسؤول بهيئة مطار باريس.

وكان ناصري يعيش في المبنى رقم 1 بالمطار، بسبب مأزق قانوني متعلق بأوراق الإقامة، وألهمت قصته توم هانكس، الذي لعب دور فيكتور نافورسكي، وهو رجل محاصر في مطار جون كنيدي في نيويورك بعد رفضه دخوله إلى الولايات المتحدة، لكنه غير قادر على العودة إلى وطنه.

وولد ناصري عام 1945 في محافظة خوزستان الإيرانية، وسافر للمرة الأولى إلى أوروبا بحثًا عن والدته.

وأمضى بضع سنوات في بلجيكا بعد أن طُرد من دول مثل (المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا)؛ لعدم حيازته وثائق الهجرة الصحيحة، ثم ذهب إلى فرنسا، حيث جعل من محطة الركاب 2F في المطار موطناً له.

عاش الرجل الإيراني على مقعد في المطار، محاطًا بعربات تحتوي على ممتلكاته المتراكمة، أمضى أيامه يكتب عن حياته في دفتر ملاحظاته ويقرأ الكتب والصحف.

وجذبت قصته انتباه وسائل الإعلام الدولية ولفتت انتباه الممثل والمخرج ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج فيلم The Terminal، بطولة هانكس وكاثرين زيتا جونز.

بعد عرض الفيلم، توافد الصحفيون للتحدث مع الرجل الذي كان مصدر إلهام لفيلم هوليود. وفي وقت من الأوقات، كان ناصري، الذي أطلق على نفسه اسم "السير ألفريد"، يعطي 6 مقابلات في اليوم، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان.

وعلى الرغم من منحه وضع اللاجئ والحق في البقاء بفرنسا عام 1999، فقد بقى في المطار حتى عام 2006، عندما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم عاش في نَزل مستخدمًا الأموال التي حصل عليها من الفيلم، حسبما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وقال مسؤول في المطار، إن ناصري عاد إلى المطار قبل بضعة أسابيع، حيث عاش حتى وفاته.

وأضاف المسؤول أنه تم العثور على عدة آلاف من العملة الأوروبية "اليورو" في حوزته.