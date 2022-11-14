رئيس حماية المستهلك: أسعار السيارات ستنخفض قريبا وحجم السوق قد يصل لنصف مليون عربية

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين، قائلا: "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق، ونصيحة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات اهدوا ومتقرنوش بالأسعار دلوقتي".

وأضاف أيمن حسام الدين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي وسنعود للأسعار الأصلية للسيارات، متابعا: "حجم سوق العربيات في أحسن تقديرنا في مصر 250 أو 300 الف عربية وحاليا السوق مفهوش 40 ألف عربية وده اللي عمل فجوة".

وتابع: "مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين ممكن يدخل نصف مليون عربية وكله هيشتري سيارات بأسعار كويسة"، مؤكدا أن هذا القرار سيضبط سوق السيارات.