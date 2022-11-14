يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 25 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 25 16

السويس 26 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 16

شلاتين 30 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 18

مطروح 21 15

السلوم 21 14

سيوة 24 11

العريش 26 17

رفح 25 17

الطور 27 16

كاترين 18 09

رأس سدر 27 17

نخل 24 09

طابا 25 19

نويبع 28 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 26 17

بني سويف 26 15

المنيا 27 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 13

قنا 30 17

الأقصر 29 15

أسوان 30 18

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 21