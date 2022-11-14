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افتتاح معرض السلع المعمرة لجميع العاملين بصحة المنوفية

مروة حماد:
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 3:21 م
افتتح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، معرض السلع المعمرة بديوان مديرية الشؤون الصحية لجميع العاملين بصحة المنوفية، برعاية نقابة العاملين في الشؤون الصحية، وشركة جي تك، وبنك مصر؛ وذلك للتخفيف من أعباء الحياة عن كاهل العاملين بالصحة.

شارك في الافتتاح الدكتور عبدالباري العجيري مدير إدارة العلاجي، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد الضبع مدير مركز المعلومات، ومحمد عرفة مدير الشؤون الإدارية، ومحمد زيدان مدير إدارة الشئون المالية.

وتفقد المشاركون، الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة الموجودة بالمعرض، ونظام التقسيط وتسهيلات السداد المتاحة للعاملين.

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