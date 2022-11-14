رئيس حماية المستهلك: تفقدنا 33 ألف منشأة وحررنا 9700 محضر مخالفة

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم مروا على أكثر من 33 ألف منشأة على مستوى الجمهورية وحرروا حوالي 9700 محضر، مفيدا بأن أكثر من 50% من المخالفات التي تم تحريرها عدم اعلان أسعار على السلع.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عقوبة عدم اعلان الأسعار على السلع تصل إلى 2 مليون جنيه إنما قرار اغلاق المنشآت شأن المحليات، مؤكدا أن تأثير هذه الحملة القوية يظهر خلال شهر أو 45 يوما.

وتابع: "مش بننزل من خلال جهاز حماية المستهلك بشكل عشوائي واحنا مرينا على 3 آلاف حي، وكنا بننزل ببيانات ومعلومات وعندنا اليات مختلفة"، لافتا إلى أن شكاوي المواطنين لها دور في ضبط الاسعار في السوق.