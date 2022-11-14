قالت الفنانة حنان مطاوع، إن «مهرجان القاهرة السينمائي له وقع مختلف بالنسبة لها»، معربة عن أمنياتها في أن تكلل الدورة الـ44 والدورات المقبلة بالنجاح.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن «المهرجان يتسم بثقل ويمثل كل الفنانين»، متابعة: «المهرجان مميز هذا العام لأن رئيسه الفنان حسين فهمي، وكل طاقم العمل القائم على نجاح الدورة الحالية من فنانين وشباب وقامات فنية».

وذكرت أن المخرجة كاملة أبو ذكري، من أهم مخرجي الوطن العربي، مضيفة عن تكريم «أبو ذكري» بجائزة فاتن حمامة للتميز: «لازم تاخدها من بلدها خاصة أنها تعتني بالتفاصيل، ومتشوقة أن أعمل معها ونلتقي في عمل بإذن الله».

وعن تكريم الفنانة لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، عقبت: «لبلبة البهجة والانطلاق والتلقائية واللذاذة والروح الحلوة والشابة دائمًا، أشعر أنها دائمًا شابة».

وتطرقت بالحديث إلى فيلم «قابل للكسر»، قائلة إن الفيلم نال 7 جوائز؛ بينهم 5 جوائز حصلت عليها كأفضل ممثلة، واحدة من المركز الكاثوليكي، و4 دوليين.

وتابعت: «سعيدة بتلك الجوائز ولم أتخيلها، تقريبًا كلنا مش واخدين فيه فلوس، ونفذنا الفيلم بأقل الإمكانيات، صعوبته في بساطته وسهولته، فهو يحكي عن آخر 3 أيام لفتاة اسمها نانسي تهاجر من مصر لكندا».

واستطردت: «الفيلم رقيق وحساس، وصعوبته في عدم وجود انفعالات إطلاقًا، الشخصية الرئيسية (نانسي) طول الوقت معبأة وتشعر أنها تخلع من جذورها دون بكاء أو انفعال، لا لحظة لزعيق أو مشاعر ظاهرة، كلها مكتومة، ولازم يكون الواحد حاسس ومصدق أوي وروحه مشبعة بالمعنى الذي يرغب الفيلم في نقله».

وذكرت أن دورها بمسلسل «الزرع شيطاني» من تأليف أحمد صبحي، مختلف لأنها تقدم دور طاغية وانتقامي يشهد تحولات كثيرة، معربة عن سعادتها بتقديم دور فلاحة مصرية بمسلسل «سر السلطان» إخراج خالد يوسف.

وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم The Fabelmans الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.