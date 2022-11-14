نجم الأهلي السابق منتقدًا تصريحات عبد الله السعيد: تشعل الفتنة

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انتقد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، تصريحات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز بعد حديثه عن أسباب الرحيل عن النادي الأهلي وتوقيعه إلى نادي الزمالك بدون علم الإدارة وقتها.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: «تصريحات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز في هذا التوقيت تشعل الفتنة مع جماهير النادي الأهلي خاصة أن رحيله عن القلعة الحمراء مر عليها سنوات كثيرة».

وتابع: «توقيت تصريحات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز عن رحيله عن النادي الأهلي وكواليس توقيعه لنادي الزمالك غير موافقة على الاطلاق».