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قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه تم إطلاق مبادرة أولويات التكيف المناخي للمرأة الإفريقية.

وأضافت خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة جديدة وتتعلق بالصمود في قطاعي الماء والطاقة.

وأشارت إلى إطلاق هذه المبادرة خلال فعاليات قمة شرم الشيخ، وهي تركز على أربعة محاور، هي خلق نوع من التوزان بين الشؤون البيئية المختلفة ودعم التكنولوجيات الرقمية وتقوية التزامات الاستثمار في المرأة ودعم التعليم وتقديم سياسات حماية مجتمعية للشركات.

ولفتت إلى أن المبادرة تتناسب مع أولويات المرأة المصرية والمبادرة الخاصة بها.

وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.