متحدث الخارجية الأمريكية: قمة المناخ في شرم الشيخ نقطة تحول

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن «COP27» أهم مؤتمر لتغير المناخ في تاريخ الإنسان، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ بمثابة «نقطة تحول».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «المؤتمرات الماضية شهدت الحديث حول الالتزامات والوعود والمناقشات»، متابعًا: «في شرم الشيخ وصلنا إلى نقطة التحول من الوعود إلى التنفيذ».

وأشار إلى أن شرم الشيخ المكان الأنسب لعقد قمة المناخ، قائلًا إن بلاده ترى الإنجازات المصرية بالنسبة لتغير المناخ والحلول حولها، منذ سنوات.

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بالشكر إلى مصر على تنظيم واستضافة قمة المناخ «COP27»، مشيدًا باللقاء المهم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش فعاليات القمة.

ونوه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمتلك الإمكانية لإنهاء الحرب الوحشية في أوكرانيا، حال سحب قواته من الأراضي الأوكرانية، مشددًا على أهمية سحب «بوتين» قواته من القرم، إلى جانب خيرسون ولوهانسك ودونيتسك وزاباروجيا.

وأعرب عن تقديره لدعوة الرئيس السيسي، من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، متابعًا: «نتمنى أن يسمع بوتين ما قاله الرئيس المصري، تلك الحرب وحشية ونرى صواريخ تضرب الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس».

ولفت إلى أن الحرب لها تداعيات على الدول النامية والتي تعتمد على القمح والمنتجات الغذائية، مؤكدًا أن بلاده على استعداد لدعم أي جهود دبلوماسية تنهي هذه الحرب، منذ اليوم الأول لاندلاعها.