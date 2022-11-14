مكافحة الإدمان: العزلة والعصبية وطلب الأموال دون مبرر مؤشرات لاكتشاف المدمن

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الإدمان مرض نفسي في الأساس ولكن مع الجرعات الزيادة للمخدرات تترتب عليه بعض الجرائم، موضحا أن الإدمان ليس له سبب واحد ولكن الكثير من الأسباب تطلب المعالجة.

وأوضح الدكتور هشام جمعة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن العزلة والعصبية وطلب الأموال دون مبرر مؤشرات لاكتشاف المدمن من البداية، مشيرا إلى أن المخدرات تؤثر على المؤثرات العصبية في المخ وتعمل حالة من الإفراز وتؤدي لحالة من النشوة.

وتابع: "في مفاهيم خاطئة تروج للتعاطي يتناقلها الشباب فيما بينهم بأن هذه المخدرات تسبب العديد من المميزات ولا يوجد سبب واحد لدخول الشخص دائرة الادمان"، مؤكدا أن صديق السوء هو الطريق الشائع للإدمان.