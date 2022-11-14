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إزالة 13 تعديا بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:19 م

أعلنت محافظة البحيرة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، عن جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة، بالتنسيق بين جميع الأجهزة لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظة، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز رشيد والدلنجات وكفر الدوار، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 1510 أمتار عبارة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 950 مترا برشيد، و 3 حالات تعد بمساحة 310 أمتار بالدلنجات، بالإضافة إلى 3 حالات تعد بمساحة 250 مترا بكفر الدوار.


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