عبر الفنان إدوارد، عن سعادته لرئاسة الفنان حسين فهمي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، واصفا ذلك بالأمر العالمي.

وأضاف في تصريحات لقناة "المحور"، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، أن المهرجان له تاريخ عريق، ويمثل مصر خير تمثيل.

وشدد على أهمية المهرجان كونه منصة توثيق لدور السينما المصرية، وليس لعرض الأزياء.

وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .