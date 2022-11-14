 جمال علام يجتمع بمنتخب الناشئين قبل مواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم - بوابة الشروق
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جمال علام يجتمع بمنتخب الناشئين قبل مواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 4:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 4:23 ص

حرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواصل عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع منتخب الناشئين مواليد 2006؛ لتحفيزهم قبل مواجهة المغرب في المباراة المقرر لها اليوم الإثنين على ملعب "الرويبة" في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

كما حرص اللواء حلمي مشهور و دينا الرفاعي عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة علي المشاركة في الاجتماع، وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز لضمان المنافسة علي التأهل لبطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الشباب نظيره المغربي، مساء اليوم الإثنين، في ختام مبارياته في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم تحت 17 عامًا.


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