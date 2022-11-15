سريلانكا تتعهد بخفض العجز في الميزانية لتلبية شروط صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس سريلانكا رانيل ويكرميسينجه، اليوم الاثنين، أن البلاد التي تعصف بها الأزمات، ستقوم بخفض العجز في موازنتها وتعزيز الضرائب بغية تلبية شروط حصولها على المساعدات التي في أمس الحاجة لها ، من صندوق النقد الدولي.

وفي معرض تقديمه خطط الميزانية، قال ويكرميسينجه، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية بالدولة الجزيرة المثقلة بالديون، إنه واثق من استقرار اقتصاد بلاده العام المقبل.

يذكر أن سريلانكا تمر بأزمة اقتصادية هي الأسوا خلال عقود.

ففي ظل الافتقار إلى الاحتياطي من العملات الأجنبية عجزت البلاد البالغ تعداد سكانها نحو 22 مليون نسمة، عن تسديد الديون الحكومية. وظل السكان على مدى شهور يعانون من نقص السلع والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية.

وأدت الاحتجاجات الجماهيرية في الصيف إلى هروب الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا إلى الخارج ثم استقالته.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اقتصاد سريلانكا بنسبة 7ر8% هذا العام وارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 50% تقريبا في المتوسط على مدى العام.

وقال الصندوق إن معدل التضخم تجاوز 60%.

وتوصل ويكرميسينجه بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات ينفذ على مدى أربع سنوات بقيمة 9ر2 مليار دولار، لكن كولومبو لا يزال يتعين عليها تلبية شروط معينة لإطلاق البرنامج.