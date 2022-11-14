صورة متداولة لمنفذة انفجار تقسيم تتجول بـ زي عسكري في إسطنبول

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تداول نشطاء على موقع تويتر، صورة لمنفذة انفجار إسطنبول في تركيا، وهي تتجول وقت العملية التي قتل على إثرها ستة أشخاص.

وشوهدت الفتاة التي تبين لاحقا أنها تحمل الجنسية السورية وتدعى أحلام البشير، وهي ترتدي زيا عسكريا، وتتحرك في شوارع إسطنبول.

لحظة القاء القبض على منفذة هجوم شارع الاستقلال في #اسطنبول …

وبحسب الشرطة التركية منفذة الهجوم هي سورية الجنسية وتلقت تدريبا على يد مسلحين أكراد #تقسيم #تركيا pic.twitter.com/Q7JMdgk46M — Mariam Chehab (@MariamChehabb) November 14, 2022

وبثت وسائل إعلام تركية، لقطات مصورة تظهر لحظة اعتقال المتهمة بتنفيذ عملية التفجير التي شهدها شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين.

ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة.

كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير، ثم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية.

وتبين من مقطع الفيديو، عناصر الشرطة هي تجري عملية تفتيش منزل وأغراض المتهمة بالاستعانة بالكلاب البوليسية.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن المتهمة كانت تقيم بمفردها في المنزل المذكور الواقع في أحد الأحياء القديمة بمدينة إسطنبول، والذي يحتوي على القليل من الأثاث.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı anların görüntüleri yayımlandı.https://t.co/I2iP7kCP1U pic.twitter.com/aPv0oHYtUu — TRT HABER (@trthaber) November 14, 2022

وعُثر مع المتهمة، على مسدس ومخزن للرصاص وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية، وبعضها باليورو.

وقالت مصادر أمنية تركية إن المشتبه فيها بتنفيذ هجوم إسطنبول درّبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

🎖تركيا



وسائل إعلام تركية تنشر صورا تظهر اعتقال منفذ تفجير اسطنبول pic.twitter.com/dhQbaCqvjp — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) November 14, 2022

ونقلت رويترز عن الشرطة التركية تأكيدها أن المتهمة بتنفيذ التفجير هي امرأة سورية، وأنها قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد.