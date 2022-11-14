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فتح كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد، النار على ناديه ومدربه إريك تين هاج، وذلك في تصريحات مع صحيفة ذا صن البريطانية.

وأشار رونالدو في تصريحات حصرية إلى صحيفة الصن، أنه يشعر بأنه تعرض للخيانة من قبل مانشستر يونايتد.

وأفاد رونالدو أن مانشستر يونايتد لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام عقب رحيل السير أليكس فيرغسون من منصبه كمدير فني للشياطين الحمر.

وقال رونالدو: "منذ رحيل السير أليكس ، لم أر أي تطور في النادي. لم يتغير شيء، التقدم كان صفرا منذ ذلك الحين".

وأضاف رونالدو في حديثه: "فيرجسون يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه. هو يعرف الجميع يعلم".

وأكمل: "الأشخاص الذين لا يرون ذلك ، هذا لأنهم لا يريدون رؤيته. هم عميان".

وأضاف: "أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة. أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى مانشستر يونايتد".

وأكمل: "لكن لديك بعض الأشياء في الداخل والتي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل السيتي وليفربول وحتى الآن أرسنال".

وأتم:"نادي بهذا البعد يجب أن يكون على القمة في رأيي وهم ليسوا كذلك للأسف".

واستكمل: "أنا أحب مانشستر يونايتد ، أحب الجماهير ، فهم دائمًا بجانبي، لكن إذا أرادوا القيام بذلك بشكل مختلف ، فعليهم تغيير أشياء كثيرة".

وعن تين هاج قال: "لا أحترمه لأنه لا يحترمني. إذا لم تحترمني فلن احترمك أبدا".