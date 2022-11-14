عبد الحميد بسيوني: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي بلقب كأس السوبر

قال عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، أنه كان واثقًا من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر المصري الموسم الماضي.

وقال عبدالحميد بسيوني في تصريحات تليفزيونية:«كنت واثقًا من الفوز على النادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر الموسم الماضي».

وأضاف:«قمت بتهيئة الفريق من أجل الفوز على طلائع الجيش، وكنت أري أن هناك ثقة في نفوس اللاعبين، وجعلتهم يقوموا بدعوة أهاليهم من أجل الفرحة حال الفوز والتتويج على حساب الأهلي.

وتابع:«المباراة كانت مليئة بالأحداث، وكان هناك إصابة لقلب الدفاع في طلائع الجيش وقمت بغلق المساحات على جميع لاعبي الأهلي، بجانب أهم المفاتيح في الأهلي مثل على معلول ومحمد مجدي أفشة».

وأكمل:«قمت بدراسة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، واستطعت التفوق عليه».