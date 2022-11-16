زوجة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تحمل مسدسا في احتفالية مع زوجة نتنياهو

أثارت زوجة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، جدلا إعلاميا، بعد ظهورها في صورة تحمل مسدسا خلال لقاء نظمته سارة زوجة بنيامين نتنياهو للاحتفال بزوجات قادة أحزاب الكتلة اليمينية التي أعادت زوجها للحكم.



وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا، أن عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من النساء في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، زادت بشكل ملحوظ.



وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه على مدار العامين الماضيين نظمت في مستوطنات الضفة دورات خاصة للنساء للتدريب على استعمال السلاح، كما أقيمت دورة خاصة في مستوطنة "كريات أربع" لتحسين مهارات استعمال السلاح بصفوف النساء، وشاركت بالدورة زوجة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.