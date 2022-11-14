احتفاء بالمكرمين واحتفال بعيد ميلاد لبلبة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

انتهى منذ قليل منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

في البداية أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته البالغة بعودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب سنوات طويلة، وشدد على أهمية المهرجان والدور الذي يقدمه لمحبي السينما.

وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، الحفل، وبدأت مراسمه بعرض البوستر الدعائي الرسمي، وبعدها عُرض فيديو ميدلي لأغاني للفنان الراحل سمير صبري تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وتحدث الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان عن علاقته بالراحل وذكرياتهما معًا، كما توجه بالشكر لجميع رعاة الدورة الـ44 من المهرجان.

وصعدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إلى جانب الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح الكبير لتُعلن افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وعرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، فيلمًا قصيرًا عن أعمال المخرجة كاملة أبوذكري سواء في السينما أو التليفزيون، كما حرصت الفنانة نيللي كريم على تقديم جائزة "فاتن حمامة للتميز" للمخرجة كاملة أبوذكري، خاصة وأنها شريك أساسي في نجاح أعمالها الدرامية، وتوجهت المخرجة بالشكر لكل من ساندها خلال مشوارها الفني الذي بدأ وعمرها 16 عامًا، مؤكدة أن وقوفها على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي وتكريمها أحد أحلامها في الحياة.

وصعد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح لتقديم المخرج المجري الكبير "بيلا تار"، وعرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته، وتحدث المخرج المجري "بيلا تار"، عن سعادته بتكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعد أعرق مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط.

وأعلن الفنان حسين فهمي تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة وحصولها على جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، قائلًا إنها من الفنانات المتميزات منذ الصغر، وقدمت العديد من الأعمال التي مازالت راسخة في ذهن الجمهور، مشيرًا إلى أنها تستحق التكريم لأنها مازالت تعطي للفن حتى وقتنا هذا.

وصعدت الفنانة الكبيرة لبلبة على المسرح، وقالت إنها حلمت كثيرًا بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأن والدتها كانت تتمنى أن تحصد جائزة من القاهرة السينمائي، واحتفل بها حضور المهرجان بمناسبة عيد ميلادها.

وعرض بعد انتهاء حفل الافتتاح، الفيلم الروائي الأمريكي "آل فابلمان"، إخراج ستيفن سبيلبرج، وتدور أحداثه حول سامي فابلمان، الفتى الصغير الذي نشأ في أريزونا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ويكتشف سرًا خطيرًا عن عائلته، مما يؤدي به إلى اكتشاف قدرة الأفلام على إرشادنا إلى الحقيقة.

وعبرت المخرجة ناعومى كاواسي، رئيس لجنة التحكيم، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة 44 من المهرجان، وقالت إننا تغلبنا على عصر العزلة والانقطاع، وقدرنا أهمية التواصل العام، وأوضحت أنها متحمسة للقاء الثقافات فى مصر أرض التاريخ.

وقام بإخراج حفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج أحمد نشأت، producer عائشة عبدالرحمن، مهندس ديكور محمد عطية، مصممة الرقصات ميريت ميخائيل، مصممة الملابس ريم العدل، مدير التصوير شادي علي، مهندس الصوت مفدي ثابت.