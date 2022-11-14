12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية على مدار يومين

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الإثنين، عن مغادرة 12 سفينة محملة بنحو 400 ألف طن من المنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية على مدار اليومين الماضيين.



وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، أن 12 سفينة محملة بمنتجات زراعية غادرت موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني إلى دول إفريقيا وآسيا وأوروبا.



وفي 12 نوفمبر الجاري، غادرت سفينتان تحملان 27 طنا من المنتجات الزراعية ميناء تشورنومورسك إلى الدول الآسيوية، في إطار مبادرة الحبوب.



وبلغت صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية، منذ بداية سبتمبر الماضي وحتى الأسبوع الماضي، نحو 10.3 مليون طن، تم شحنها عبر 444 سفينة من موانئ أوديسا إلى البحر الأسود.