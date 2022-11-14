نيفين جامع تبحث مع وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري تعزيز التعاون في الصناعات التراثية

بحثت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري ياسين حمادي آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الصناعات التراثية والحرفية؛ استنادا لحجم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة، لنيفين جامع بحضور السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، والمستشار التجاري الدكتور ياسر قرني رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر، وذلك على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، اعتبارا من اليوم وحتى ١٤ نوفمبر الجاري، تحت شعار "فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة".

واتفق وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الصناعات اليدوية التراثية والحرص على مشاركة البلدين في مختلف المعارض الدولية التي تقام في مصر والجزائر.

كما أشارا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات اليدوية والحرفية هو التسويق، ونوها بأهمية الدور الذي تلعبه المعارض الدولية في تسويق منتجات هذه الصناعة واستقطاب السائحين.

ووجه الوزير الجزائري الدعوة إلى نيفين جامع لمشاركة مصر في المعرض الدولي الذي تنظمه الجزائر للصناعات التقليدية اعتبارا من ٢٤ نوفمبر الجاري.

بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشاركة في هذه الفعالية عبر جناح متميز يضم مختلف المعروضات والمنتجات الحرفية في مصر.

وأضافت نيفين جامع أن الحرف التقليدية تعد من من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ومن ثم يتولى الجهاز مرافقتهم ماديا وتسويق منتجاتها، مشيرة إلى أن هناك ٣٢ حرفة تقليدية تراثية يدوية، ويتم تذليل كافة العقبات التي تواجهها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء هذه الفئة الاهتمام اللازم، وهو ما تجسد مؤخرا في تنظيم الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 9 – 15 أكتوبر الماضي بمركز مصر للمعارض الدولية، وضم مختلف الحرف اليدوية في كافة محافظات الجمهورية، وبمشاركة العديد من الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسودان، وليبيا.

ووجهت نيفين جامع الدعوة إلى الوزير الجزائري لمشاركة الجزائر في الدورة المقبلة من هذا المعرض في العام المقبل، انطلاقا من الرغبة المشتركة في دعم الصناعات التراثية والحفاظ عليها من الاندثار وتسويق منتجاتها وتعريف كل بلد بثقافات وتراث الآخر.

واستطردت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلة إن الجهاز شارك في قمة المناخ بشرم الشيخ بجناح "تراثنا"، الذي يضم كافة المنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة.

من جانبه، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري على أهمية تبادل الخبرات مع مصر التي تظل رائدة في المجال التراثي والحرفي، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعارضين المصريين في مختلف الفعاليات المقبلة.