عبد الجليل: التعاقد مع محمد حمدي أفضل للأهلي من ضم فتوح

قال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، إن الزمالك تسرع في عرض مصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد صبحي للبيع، مشيرا إلى أن الجمهور حاليا لن يتقبل عودة اللاعبين للمباريات في ظل تأثير السوشيال ميديا.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "حال عودة الثلاثي للمشاركة مع الزمالك سيحدث حالة غضب جماهيري بكل تأكيد، ومع أول اسيست لفتوح، الجماهير سوف تنسى كل شيء وتدعم فريقها في النهاية".

وتابع: "هناك شرخ كبير في العلاقة بين جمهور الزمالك وأحمد فتوح، كما أن اللاعب تعليقاته عبر السوشيال غير جيدة وكان عليه عدم الظهور في الوقت الحالي".

وأكمل: "محمد حمدي لاعب بيراميدز سيكون مكسبًا كبيرًا للأهلي حال انضمامه بشكل رسمي وهو يلعب برجولة داخل الملعب، وقد يكون فتوح لديه اتفاقًا أيضا مع الأهلي أيضا لكن أفضل انضمام حمدي لصفوف الفريق الأحمر.. فتوح لو انضم لصفوف بيراميدز «هيبطل كورة»".

وواصل: "طاهر محمد طاهر سيتألق خارج النادي الأهلي، وهناك لاعبين كثيرين تحتاج للعب بعيدا عن الضغوط حتى تظهر بشكل جيد".

وأتم: "من الأفضل تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي خلال فترة التوقف، أو ترك معتمد جمال يعمل ويحصل على فرصته مثل باقي أبناء الزمالك خالد جلال ومؤمن سليمان وغيرهم الذين سبق لهم العمل في النادي".