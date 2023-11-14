الهلال الأحمر الفلسطيني: عاجزون عن انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى في غزة

قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال يواصل تكثيف غاراته على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الصحية في غزة أصيب بالشلل جراء نفاد الوقود، موضحا أن الطواقم الطبية عاجزة عن نقل انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أنّ الكثير من المرضى في المستشفيات يتعرضون للموت البطيء في غرف الرعاية المركزة بسبب تعذر تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

ولفت إلى أن النازحين من شمال القطاع يواجهون رحلات محفوفة بالمخاطر لا سيما بالنسبة للأطفال والمرضى وكبار السن، حيث يضطرون للسير مسافات طويلة سيرا على الأقدام تمتد لأكثر من أربعة كيلومترات.

ونوه بأن هؤلاء النازحين يضطرون للانتظار لفترات طويلة أثناء العبور من نقاط تمركز قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين، كما أن بعضهم يتعرض للاعتقال.

وأفاد بأن هناك صعوبة في إجلاء المرضى والمصابين من مستشفيات قطاع غزة، موضحا أنهم حاولوا نقل 300 مريض وجريح من مستشفى القدس بعد إخلائه من النازحين بتدخل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن جيش الاحتلال اعترض القوافل المتحركة، كما استهدف محيط المستشفى.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.