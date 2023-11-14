 مصر تسحق رواندا فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة - بوابة الشروق
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مصر تسحق رواندا فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

محمد الديك
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 3:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 3:25 م

فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى  السبت المقبل ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 ، جاءت نتيجة الأشواط ، 25/16 ، 25/17 ، 25/18 ، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها ، وتمكن من حسم اللقاء ليعتلى مجموعته بعد الفوز على العراق فى مباراة الافتتاح 3/0 ،  ثم الفوز اليوم على  المنتخب الرواندى بنفس النتيجة .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان  ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .


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