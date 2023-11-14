مصر تسحق رواندا فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى السبت المقبل ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 ، جاءت نتيجة الأشواط ، 25/16 ، 25/17 ، 25/18 ، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها ، وتمكن من حسم اللقاء ليعتلى مجموعته بعد الفوز على العراق فى مباراة الافتتاح 3/0 ، ثم الفوز اليوم على المنتخب الرواندى بنفس النتيجة .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .