 سوناك: على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوناك: على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة


نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 4:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 4:55 ص

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى هناك.

وقال سوناك خلال حفل سنوي في لندن، يوم الاثنين، إن "عددا كبيرا للغاية من المدنيين يُقتل"، مضيفا أن من الضروري إعلان فترات هدنة إنسانية لنقل المساعدات إلى السكان.

وأضاف: "أكدنا بوضوح أنها يجب أن تعمل في إطار القانون الدولي وتتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك في المستشفيات".

وتعهد بمضاعفة الجهود الدبلوماسية لتحقيق "حل الدولتين"، مضيفا أن هذا فقط "يتيح الأمل في مستقبل جديد" للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب عن رأيه بأن "حماس" هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر "خوفا من ظهور شرق أوسط جديد تقوم فيه إسرائيل بتطبيع العلاقات مع جيرانها".

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