الجزار: المركزي للتعمير ينفذ 41 مشروعا باستثمارات 11 مليار جنيه في جنوب سيناء

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ينفذ 41 مشروعا بمحافظة جنوب سيناء خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بإجمالي استثمارات نحو 11 مليار جنيه.

وأوضح الجزار، أن أبرز هذه المشروعات: تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى مشروعات الإسكان البدوي، والتجمعات التنموية الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والبنية الأساسية، والتنمية المتكاملة.

وأضاف وزير الإسكان: كما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة، تنفيذ مشروعات المياه والصرف لأهالينا بجنوب سيناء، حيث يجري تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب، بخلاف 25 مشروعا جرى تنفيذها، لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين، كما يجري تنفيذ مشروع للصرف الصحي، إضافة إلى 10 مشروعات انتهى تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجزار ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أمس الاثنين، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التنموية المتنوعة، التي تنفذها جهات الوزارة بالمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن وزارة الإسكان، وجهاتها التابعة، تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء.

وبدوره، استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة في المجالات المختلفة، سواء في مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفي مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المجالات.