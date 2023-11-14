الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، بأن المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية بفعل الاستهداف الإسرائيلي وأزمة نفاد الوقود، مشيرا إلى ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة كحد أقصى.

وطالب القدرة بتحرك عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود والمستهلكات الطبية.

وبحسب الوزارة، فإن 25 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة إلى جانب 52 مركزاً صحياً للرعاية الأولية، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

من جهته، نفى الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة للجزيرة، افتراءات الاحتلال بشأن استخدام المشافي لأغراض عسكرية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء نفاد الوقود.

ويعاني قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من شهر في أعقاب قيام إسرائيل بإغلاق إمدادات الكهرباء واستنفاد احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.