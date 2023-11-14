الحكومة الهولندية تلغي خططا لتقليص الرحلات في مطار سخيبول

قالت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت خططا لتقليص الرحلات الجوية في مطار سخيبول في أمستردام بعد اعتراضات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركات الطيران.

وكان من المقرر خفض عدد الرحلات الجوية من الحد الأقصى الذي يبلغ 500 ألف رحلة إلى حوالي 460 ألف رحلة العام المقبل.



إلا أنه تم تعليق الخطة في الوقت الحالي، حسبما قال وزير البنية التحتية مارك هاربرز للبرلمان في لاهاي، معترفا بأن الحكومة كانت تتقبل وضعا غير مريح.

وتعهد الوزير بأن تقوم هولندا بتقليص عدد الرحلات الجوية المقدمة على المدى الطويل، من أجل تقليل التأثير على المناخ والطبيعة المحيطة والسكان القريبين من المطار.

وكان قرار تقليص الرحلات قد قوبل بعقبات قانونية كبيرة من جانب المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.

وقدمت الحكومة الأمريكية احتجاجا لأن خفض عدد الرحلات سيؤثر على عمليات شركات الطيران الأمريكية. كما تعرضت حقوق الهبوط لشركة الطيران الهولندية "كيه ال ام" في الولايات المتحدة للخطر أيضا.

كما أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوف قانونية، لأن التخفيض لم يتم بالاتفاق مع قطاع الطيران.