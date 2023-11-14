موسكو: القوى الموالية لروسيا في مولدوفا تحرز تقدما بالانتخابات

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنه يرى أن القوى السياسية الموالية لروسيا في مولدوفا تحرز تقدما، بعدما مني حزب "العمل والتضامن" ذو الميول الغربية بهزيمة ساحقة في الانتخابات المحلية في البلاد المرشحة لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، أن نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر تظهر أن هناك العديد من المؤيدين لنهج السياسة الخارجية الذي يشمل الحوار مع روسيا.

وينظر إلى الانتخابات المحلية في البلاد المجاورة، لرومانيا العضوة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على أنها اختبار لمزاج الجمهور الذي سيصوت في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وتواجه الرئيسة مايا ساندو التي تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معركة ضارية كي تبقى في المنصب، حسبما أشار محللون، وتتفق الحكومة الروسية معهم في هذا الرأي.

وقال بيسكوف في موسكو: "هناك العديد من داعمي تطوير التعاون مع بلادنا في مولدوفا، نحن نعلم ذلك".

وأخفق حزب العمل والتضامن في الحصول على أماكن بين رؤساء البلديات في جميع المناطق باستثناء عدد صغير، بما في ذلك في العاصمة كيشيناو.

ويشار إلى أن حزب العمل والتضامن هو الأقوى في الانتخابات المحلية، وانتخابات المجالس البلدية، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي منها وسيتعين عليه تشكيل ائتلافات.