جامعة الوادي الجديد تنظم ندوة تثقيفية عن العنف الإلكتروني المستحدث

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة عن العنف الإلكتروني المستحدث، بحضور منتصر صلاح فتحي أستاذ علم النفس الاكلينيكي المساعد بكلية الآداب، والدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وحنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وأميرة أحمد سيد مسئول الأنشطة التوعوية بالوحدة، ومحمود جمال مسئول الحماية والتمكين بالوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الكلية.

وقال الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بالوادى الجديد، إن الهدف من الندوة يتمثل في التعرف على العنف الإلكتروني، وآثاره السلبية على شرائح المجتمع كافة، وكيفية الحد منه، مؤكدا أن ذلك في إطار المسئولية المجتمعية لجامعة الوادي الجديد ودورها التربوي في مواجهة جميع السلوكيات والظواهر السيئة في المجتمع، ومنها العنف الإلكتروني.

ومن جانبه أكد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، أن اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بالعنف باعتباره المادة التي تحتل صدارة الأخبار، جعل من هذه المنصات جزءًا فعالًا في تشكيل الوعي، وصناعة مؤشرات العنف والتطرف من خلال المفردات المستخدمة بالأخبار، أو من خلال الصور، والفيديوـ والبث الإخباري الحي.

وأضاف أن المتغيرات المتسارعة نتيجة التقدم الرقمي، والانفتاح الكبير على التكنولوجيا، وتقليص المسافات والحواجز أسهمت في خلق حالة من التصادم بين بعض الثقافات والتقاليد وغيرها، حتى أصبحت هذه التقنيات الرقمية مصدرًا للتسلية، والتحرش، والابتزاز، والانتقام، والعنف ضد شرائح المجتمع المختلفة.

وقال الدكتور منتصر صلاح أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد بكلية الآداب، إن العنف الإلكتروني ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم، وأشكال العنف الأخرى التي تتم عبر الإنترنت، بهدف أذية الأفراد، أو التسهيل لأفراد متحالفين، أو التهديد من خلاله، مما يتسبب بأضرار، ومعاناة جسدية، أو جنسية، أو نفسية، أو اقتصادية بلأفراد، بالإضافة إلى استغلال الفرد من خلال نقاط ضعفه، وتعد هذه الآفة من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا من العنف المباشر.

وأشار الى أن الإنترنت تقنية مفيدة فوائدها أكثر من مخاطرها، وعلينا ألا نحرم أطفالنا من هذه التقنية خوفًا من المخاطر، بل نعلمهم طريقة سليمة وآمنة لاستخدامها، وتوعيتهم بالمخاطر، واتباع السبل لحمايتهم ووقايتهم منها، ولا يوجد إنترنت آمن 100% فالمخاطر موجودة، وما يجب فعله تقليلها والحد من تأثيراتها إن حدثت.

وأوضح الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تضمنت عدة محاور منها، تعريف العنف الإلكتروني المستحدث، وأسبابه، وأهدافه، وأنواع العنف الإلكتروني المستحدث العنف أشكاله، والآثار السلبية والمخاطر الاجتماعية للعنف الإلكتروني المستحدث، وخصائص العنف الإلكتروني المستحدث، وعلامات التعرض للعنف الإلكتروني المستحدث، وسبل الوقاية من العنف الإلكتروني المستحدث.