الجهاد الفلسطينية: إدراج قادتنا على قوائم العقوبات استمرار للاصطفاف الأمريكي بجانب الاحتلال

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إدراج الإدارة الأمريكية عدد من قادة الحركة على قوائم العقوبات "استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال".

وقالت الحركة الفلسطينية، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إن "إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى دليل على الحصار الأمريكي المفروض على شعبنا".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، اليوم، إدراج أكرم العجوري في "قائمة الإرهاب" الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، متهمة إيران "بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وتسهيل الدعم المالي لهم".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أسلوب المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق، مشيرا إلى أن الحركة قد تحتفظ بهم "لظروف أفضل"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الاعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل".