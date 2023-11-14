قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشئون الإنسانية في الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد: «ما يشغلنا الآن هو أن تقوم إسرائيل بمهمتها وحملتها بأكبر قدرا من الحذر وتقليل المصابين».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال لم تبدأ هذه الحملة العسكرية، ولكنها نتيجة لارتكاب حماس مذبحة متعمدة وحيوانية- حسب وصفه.

وفي معرض إجابته عن سؤال «الحديدي»، والمتعلق بمعنى القتل باحترام في ظل استخدام إسرائيل للسلاح الأمريكي لقتل الأطفال، قال: «بمعنى إن يتم تنفيذ الحملة كما نقوم بها ودول أخرى قامت بها، وأن تنفذ بأسلوب يحترم لدرجة كبيرة ويتجنب المدنيين والأماكن المدنية»- على حد قوله.

لتقاطعه مجددا: هل تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل يحترم؟، ليعلق بالقول: «نعتقد أنه يمكن فعل ذلك بشكل أفضل مما هو عليه فيما يخص بأسلوب تنفيذ الحملة، لا بد من فعل ذلك بشكل أكبر لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين».

وعن مصطلح الهدنة الإنسانية، وتعريفه له، أوضح: «ليس وقفا دائما لكن مؤقتا وهو متبع في كل دول العالم في مثل هذه الحملات، ونريد أن نرى توقفا إنسانيا مؤقتا لمدة أطول، يسمح للأفراد بالتحرك، وكذلك دخول المساعدات للأماكن الأكثر احتياجا، ومن ثم لا يمكن أن تكون الهدنة الإنسانية لساعات قليلة بل تحتاج لوقت أطول».

وتابع: «في الوقت الذي ندعم فيه هدف إسرائيل من الحملة، لتكون غزة خالية من حماس، ولكن في الوقت ذاته تحدثنا عن الأمل في عقد هدنة إنسانية في غزة طويلة، لذات الأسباب التي ذكرتها، نحن ندعم حملة إسرائيل لكن نؤمن بأنه لن يكون هناك احتلال».

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