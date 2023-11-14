المخابرات الكورية الجنوبية: شركات صينية تدير 38 موقعا إخباريا كاذبا في البلاد

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إنها حددت 38 موقعا إخباريا كاذبا باللغة الكورية يشتبه في أن شركات صينية تديرها.

وأنشأت شركتان صينيتان للعلاقات العامة، وهما شركة "هايماي" وشركة "هايسون"، مواقع إخبارية كاذبة باللغة الكورية؛ ونشرتا مقالات لمنافذ إخبارية محلية دون موافقة وتظاهرتا بأنهما عضوان في جمعية الأخبار الرقمية الكورية، وفقا لوكالة المخابرات الكورية.

ويزعم أن منظمة مجهولة حاولت التأثير على الرأي العام من خلال نشر محتوى مؤيد للصين ومحتوى معاد للولايات المتحدة عبر المواقع الإلكترونية ومنصة "نيوزواير" لنشر البيانات الصحفية ومقرها سول، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وعثرت وكالة التجسس مؤخرا على المواقع مع شركات الأمن الإلكتروني المحلية، بما في ذلك شركة "إي إس تي سيكيوريتي" وشركة "إس كيه شيلدوس".

وذكرت وكالة المخابرات الكورية إنها ستغلق المواقع الإخبارية الكاذبة بالتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة وستراقب عن كثب الأنشطة الصينية، وسط توسيع نفوذها السيبراني في كوريا الجنوبية.