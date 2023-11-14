محافظ بني سويف يفتتح الطريق الدائري الجديد وكوبري السلطاني

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ونشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

وافتتح المحافظ الطريق الدائري الجديد الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5كم على مصرف سليم، بجانب افتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، وذلك بطول 18 مترا وعرض 15 مترا مكون من اتجاهين "بواقع حارتين في كل اتجاه"، وذلك ضمن مشروعات الطرق التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

وشملت المشروعات تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية مثل شوارع: الجلاء، بورسعيد، الفسطاط وغيرها من الشوارع والمحاور.

واستمع المحافظ من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة، والذي أشار إلى أن الطريق الدائري الجديد يعتبر امتداد للطريق الداري القديم والذي تم رفع كفاءته وتطويره وإعادة رصفه، حيث تم إنشاء الطريق الجديد "كامتداد للقديم" بهدف تخفيف الضغط على وسط المدينة ونقل حركة سيارات النقل الثقيل خارجها، لاسيما وأن الطريق الجديد يعتبر نقطة تلاقي وتقاطع للعديد من الطريق.

ويعتبر الطريق امتدادا لطريق سمسطا/الشيخ عابد/ مازورا، وصولا إلى الطريق الصحراوي الغربي وطريق قرى الخريجين، فضلا عن أهمية الطريق في ربط قرى مراكز ببا واهناسيا بقرى مركز سمسطا، وتسهيل حركة نقل المحاصيل الزراعية من قرى الخريجين بالظهير الصحراوي الغربي.

وفيما يتعلق بكوبرى أعلى ترعة السلطاني، أوضح وكيل النقل، أن الكوبري تم تصميمه لتحمل حركة النقل الثقيل وزيادة عرضه لتسهيل حركة سيارات النقل الثقيل وعمل حوائط ساندة لتوسعة الطريق، فضلا عن ازدواج مدخل سمسطا من خلال عمل اتجاه منفصل وإعادة رصفه وتوسعته ورفع كفاءته وعمل ممر للمشاه خاص بطلاب المدارس لسهولة حركتهم وحفاظا على أمنهم وسلامتهم عند ارتياد الطريق.

و أكد المحافظ أهمية الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالطريق الدائري، وشملت توسعة وإعادة رصف وإنارة وعمل يوتيرنات وغيرها من الأعمال الصناعية والجمالية، مشددا على أهمية التصدى لأية سلوكيات سلبية تضر بالطريق سواء باستغلاله بشكل خاطى في إشغالات طريق من ركن وانتظار سيارات أو وجود مقاهي وفرش عشوائية مخالفة، أو استغلال التوسعات في تجاوز السرعة المقررة وغيرها من السلوكيات والمظاهر المرفوضة.