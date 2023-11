يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني بارتقاء ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء الأطفال 4 آلاف طفل، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين.

ويفرض جيش الاحتلال حصارا مطبقا على مستشفيات شمال غزة، خصوصاً مجمع الشفاء ومستشفيات الرنتيسي والقدس.

واستهدفت القوات الإسرائيلية خزانات المياه في مستشفى الشفاء التي قصفت طابقها الخامس باستخدام المسيرات في استهداف بقية المستشفيات ومحيطها، بحسب العربية والحدث.

كما جرت اشتباكات بمحيط مستشفى الشفاء، في الوقت الذي تقف فيه الدبابات الإسرائيلية على بعد 200 متر من الجهة الشمالية لمحيطها، و20 مترا من مستشفى القدس، مع شن غارات إسرائيلية بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وأدى حصار الاحتلال لمستشفيات القطاع وإطلاق النار المباشر عليها والقذائف في محيطها، إلى تدمير مولدات الكهرباء وخزانات المياه ما أدى لخروج أغلبها عن الخدمة ووفاة بعض المرضى متلقي الرعاية وأطفال الحضانات، وإعاقة نقل مصابي القصف إليها لإنقاذ حياتهم، في ظل منع للاحتلال مغادرة أو دخول أحد من وإلى المستشفيات.

يأتي ذلك فيما أكد مدير مستشفى الشفاء، خروجها عن الخدمة بعد تكدس الجثث وعدم القدرة على إنقاذ الجرحى.

- دول أوروبية تتعاطف مع الموقف الفلسطيني

شهد الموقف الأوروبي تغيرا كبيرا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع استمرار المظاهرات العارمة التي شهدتها العواصم الأوروبية للضغط على القادة من أجل إدانة الاحتلال.

وأعربت دول أوروبية عديدة عن تضامنها مع الفلسطينيين، مع دعوات متكررة لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية.

يأتي ذلك بعدما شهدت عواصم ومدن عددا من دول العالم مظاهرات حاشدة بالآلاف مندّدة بالحرب على قطاع غزة ودعماً لفلسطين، حيث حمل المتظاهرون لافتات تدين إسرائيل.

ومنع متطاهرون سفينة شحن إسرائيلية من الرسو بميناء بوتاني في سيدني الأسترالية الهتافات والدراجات المائية.

- مسيرات حاشدة في لندن

شهدت مدن بريطانية، منها العاصمة لندن، تظاهرات حاشدة وملفتة للعالم، بمشاركة مئات الآلاف الذين طالبوا بوقف العدوان على غزة وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا لافتات مطالبين حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

وفي سياق متصل أقالت الحكومة البريطانية وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "43 عاما"، ذات الاتجاه اليميني.

وبينما لم يصدر تعليقا رسميا مفصلا عن ملابسات إقالتها، إلا أن صحفا بريطانية من بينها الجارديان، أكدت أن القرار اتخذ بعد أن كتابتها مقالا -من دون الحصول على تصريح- انتقدت من خلاله تعامل الشرطة "بتساهل" مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، خلال الأسابيع الأخيرة.

من حانب آخر اتهمها بعض معارضيها بمفاقمة التوتر خلال تلك الاحتجاجات ومثيلتها المضادة التي شهدتها بريطانيا، بعد انطلاق الحرب على قطاع غزة.

- أستراليا

تجمَّع عشرات الآلاف من المتظاهرين، في ملبورن ومدينة بريسبان العاصمة الأسترالية سيدني لدعم الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة.

- إندونيسيا

خرجت مظاهرة حاشدة، في مدينة بيكاسي، قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

Indonesia, the country with the largest Muslim population march in Bekasi, West Java to show their support for the people of Palestine against the oppressive Israeli occupation.🇵🇸🇮🇩 pic.twitter.com/OQAD5la63u