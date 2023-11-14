وكيلة هالاند: سيتخطى حاجز المليار!

تعتقد رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، أن النرويجي قد يصبح أول لاعب كرة قدم يحرك في سوق اللعبة أكثر من مليار يورو خلال مسيرته الرياضية.

وذكرت بيمينتا في مقابلة مع صحيفة (ذا جارديان) "أنا لا أقول إن التوقيع معه يمكن أن يصل إلى هذا الرقم، بل أتحدث عن إجمالي الأموال التي قد يتم تداولها خلال مسيرته الاحترافية".

وأوضحت: "في الوقت الحاضر يمكنك اللعب حتى عمر 35 عاما، فكر في الراتب، وسعر صفقة الانتقال، والدخل من حقوق البث والرعاة ومبيعات التذاكر والقمصان... بالنسبة للاعب مثل إيرلينج يمكن الوصول إلى مليار يورو".

أضافت: "إذا أخذنا تقنية (ميتافيرس) على سبيل المثال، يمكنني بيع الرمز المميز (توكن) الخاص بهالاند بسعر 2000 يورو إلى 100 مليون شخص في الهند والصين والبرازيل والمكسيك".

وزادت: "ربما سنصل إلى وقت سيمكننا فيه مشاهدة كرة القدم بالنظارات الافتراضية، بحيث تختبر نفس المشاعر كما لو كنت هناك".

كما تحدثت بيمينتا عن شخصية هالاند، مبرزة "مدى تواضعه مدهش. هو يدرك تماما من هو وما يمثله. لم أر قط لديه التغييرات السلبية التي تجلبها الشهرة والمال. يبلغ من العمر 23 عاما فقط، لكنه في غاية النضج والعمق والهدوء. ويحب الأكل كثيرا".