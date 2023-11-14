وزيرة الهجرة: 300 ألف مواطن سجلوا أول يومين بمبادرة استيراد السيارات

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة حريصة على التواصل مع جميع المصريين بالخارج، بشتى الطرق.



وأضافت خلال حوار خاص، ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة تمكنت من التواصل مع المصريين بالخارج في 63 دولة، عبر برنامج ساعة مع الوزيرة، سواء الأطباء والمعلمين والعمال، والدارسين بالخارج، معقبة: «نتواصل مع الجميع، سوءا افتراضيًا أو فعليًا».



وفيما يتعلق بمبادرة استيراد السيارات من الخارج، أوضحت أن هناك 300 ألف مواطن سجلوا في المرحلة الثانية من المبادرة، خلال أول يومين، مضيفة: «الطلبات عشان فتح المرحلة الثانية كانت مستميتة وتم فتح المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، وفي حال تلقي مطالبات بفتحها سيتم تمديدها لـ 3 أشهر أخرى».



وذكرت أن وزارة المالية خفضت الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 70% لمبادرة استيراد السيارات، مشددة على أن الوزارة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، فيما يتعلق بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وتحقيق فائدة للمصريين بالداخل، وكذلك المصريين الخارج.



وتابعت: «هذه المبادرة كانت حلم بالنسبة للمصريين بالخارج، قعدوا 20 سنة بيطالبوا بيها.. واوصينا بالنظر لطلب المصريين بالخارج ومنح تخفيضات كثيرة».