مسيرة أطفال في الأردن تطالب يونيسف بإغاثة أطفال غزة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة للأطفال من أمام مجمع النقابات المهنية في الأردن الى مقر الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسف في العاصمة عمان، تحت شعار «أوقفوا إبادة أطفال غزة».

https://twitter.com/Petranews/status/1724475418747507079

تحت شعار اوقفوا ابادة اطفال غزة، مسيرة للأطفال من أمام مجمع النقابات المهنية الى مقر الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسف في عمان.

تصوير شادي النسور #بترا #الاردن #غزة pic.twitter.com/Vrym63EGga — Jordan News Agency (@Petranews) November 14, 2023

وأمس الاثنين، قالت نقابة الأطباء الأردنية، إن مسيرة أطفال تنطلق من مجمع النقابات المهنية في عمان الى مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشميساني؛ لمطالبة المنظمة الأممية القيام بدورها المأمول في إغاثة أطفال غزة.

وقالت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري، في تصريح صحفي، أن المسيرة تشكل صرخة من أطفال الأردن للتضامن مع أقرانهم في فلسطين الذين يمعن الاحتلال في أجسادهم قتلا وتمثيلا وتعرض جثثهم على شاشات التلفزة، والتنديد بالاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن ما يجري لأطفال غزة يشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية خاصة (يونيسف)، ويعري الاحتلال الذي يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، ويمنع عنهم الماء والدواء والغذاء والكهرباء، ويستهدف المرافق الطبية والصحية في القطاع فأصبحت هذه المرافق وأطباء غزة بلا حيلة أمام هذا القتل والدمار.

وعن المسيرة أوضحت الدكتورة فاخوري، أنها تستصرخ المنظمات الأممية خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وتطالبها بالتصدي لمسئولياتها أمام أطفال غزة.