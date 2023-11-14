العراق: مقتل 3 من تنظيم داعش في عملية أمنية بكركوك

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة من عناصر داعش في عملية عسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك (250كم شمالي بغداد).



وقال رسول، في بيان صحفي اليوم: "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك لملاحقة فلول داعش أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين".



وأوضح أن هذه العملية نفذت بإسناد من طيران الجيش الذي أجهز على أحد الإرهابيين، مشيرا إلى أن إرهابيا ثانيا كان يرتدي حزاما ناسفا وبعد محاصرته فجر نفسه بعد الاشتباك معه.



وأوضح المتحدث أن القتيل الثالث تمت محاصرته في أحد المنازل المهجورة وكان يحمل مجموعة من الرمانات اليدوية وتم الاشتباك معه وقتله.