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رئيس البرلمان العراقي يصف قرار محكمة إنهاء ولايته بالغريب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 5:34 م

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه، اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم، بأن المحكمة الاتحادية بالعراق قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

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