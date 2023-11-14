أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل مجندة (19 عاما) كانت محتجزة كرهينة لدى حركة حماس، والتي سبق وأن ظهرت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تليجرام".

وأدرج الجيش المجندة، التي أفادت تقارير بأنها تم اختطافها في قطاع غزة، بين من تم قتلهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولم يتم تحديد تاريخ وفاتها أو ملابساتها. كما لم يتضح في البداية من أين حصل الجيش على المعلومات المتعلقة بمقتلها، وما إذا كانت جثتها تحت رعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قد نشرت أمس الاثنين عبر تطبيق "تليجرام"، مقطع فيديو للمجندة تحدثت فيه باللغة العبرية عن القصف العنيف وطالبت بوقف الهجمات.

وقال المتحدث باسم القسام، إن المجندة قتلت في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مبينا أن الفيديو الذي تحدثت فيه وتم بثه بعد ذلك، تم تسجيله من قبل في بداية أيام احتجازها.