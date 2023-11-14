 الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات - بوابة الشروق
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الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 1:54 م

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى الإعدادية والثانوية، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع خاصة على النشء والشباب.


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