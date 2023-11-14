جوتيريش يعرب عن انزعاجه الشديد بشأن الشهداء في مستشفيات غزة

أعرب أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "انزعاجه الشديد"؛ بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة والوضع الخطير الذي تتعرض له المستشفيات في القطاع.

جاء في بيان أصدره مكتب جوتيريش أن "الأمين العام يشعر بالانزعاج الشديد من الوضع المروع وخسائر الأرواح بشكل درامي في العديد من مستشفيات غزة، وهو يدعو باسم الانسانية إلى هدنة انسانية فورية".

ويحتدم القتال بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين حول عدة مستشفيات في قطاع غزة.

وأودت الهجمات على المستشفيات ومشكلة نقص الوقود بحياة أعداد من المرضى، من بينهم رضع من حديثي الولادة، بحسب مسؤولين فلسطينيين وأمميين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير اليوم الثلاثاء، إن القتال الدائر في شوارع مدينة غزة يحول دون استجابة موظفي الطوارئ لنداءات المساعدة من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي.

ونقل مكتب "أوتشا" عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم الخروج من منازلهم وأولئك الذين يحتاجون إلى سيارات إسعاف لنقل الجرحى غالبا ما ينتظرون ولكن بلا جدوى.

وقال التقرير إن أرقام الطوارئ التابعة للهلال الأحمر تتلقى مئات المكالمات من أشخاص في حالة بائسة.

وأشار التقرير إلى نقص في الوقود اللازم لسيارات الإسعاف، وقال إن القتال الدائر قرب المستشفيات بلغ من الشدة ما يمنع فرق الإنقاذ من حشد قواتها.