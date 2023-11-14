حملة فريد زهران: كل جهد مصري مبذول حيال القضية الفلسطينية مقدّر جدا

وجهت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده المذهل أمام الحرب العدوانية الإسرائيلية بحقه.

وأضافت خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن العديد من النظم الدولية خذلت القضية الفلسطينية، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يؤثر بشكل كبير على كل مصري، وعلى العاملين والقائمين على حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بشكل خاص، وعلى الأجواء الانتخابية بشكل عام.

ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية تخص مصر بالمقام الأول ومصيرها ومصير المنطقة بأكملها، مشددة على أن الحملة تدعم كل الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية، واستخدامها لكل الأدوات الممكنة لمنع تصفية القضية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وسط كم الضغوط العالمية الرهيبة التي تُمارس على مصر.

وأوضحت أن الحملة أجرت عدة لقاءات مع سفراء دول أوروبية وأمريكا اللاتينية، لإيصال عدة رسائل أولها انفصال هذه الحكومات عن شعوبهم، والأداء المضاد والمنافي لأي معيار إنساني، والمتجاهل للشرعية الدولية وقرارات مؤسسة في الأمم المتحدة، منوهة بأن رد هؤلاء المسئولين لا يتخطى ولا يتجاوز سوى هز الرؤوس، ومقولة «نعرف ما يحدث» دون أي رد آخر.

وشددت على أن هذه المواقف مخزية إنسانيا وسياسيا، وكل من يدعم ما يحدث في غزة، سيدفع الثمن غاليا من موجات كره وعنف وإرهاب في المستقبل، لأنه موقف شديد البطش والعنف والظلم.