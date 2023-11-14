مدير مكتب رئيس أوكرانيا: أمامنا عام حاسم في الحرب مع روسيا

أعرب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، عن أمله أن تحقق بلاده نقطة تحول في الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيان صدر، اليوم الثلاثاء، قال أندريه يرماك في كلمة أمام معهد هدسون في العاصمة الأمريكية واشنطن إن "العام المقبل سوف يكون حاسما بالنسبة لنا".

وأضاف أنه يتعين كسر الهيمنة الجوية لروسيا، ومن أجل القيام بذلك، تحتاج كييف إلى المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من حلفائها.

وفي إشارة إلى القصف الجوي الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية الشتاء الماضي، قال يرماك: "أصدقكم القول، سوف يكون الشتاء القادم صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وأعربت كييف مرارا عن مخاوفها من أن وقوع هجمات روسية جديدة، لاسيما على المحطات الفرعية، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مرة أخرى الشتاء المقبل.

وقال يرماك، إن الدرع الواقي الذي نأمل في الحصول عليه من خلال منظومة دفاع جوي أكثر كثافة يمكن أن يساعد في إعادة فتح أحد مطارات أوكرانيا مجددا، وأغلق المجال الجوي الأوكراني أمام حركة الطيران المدني منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل 21 شهرا.

ويقع مطار لفيف غربي أوكرانيا على بعد خمسين كيلو مترا تقريبا من الحدود البولندية.

واستبعد يرماك، مجددا في كلمته التوصل إلى سلام قائم على تسوية، مضيفا أنه من بين الشروط المسبقة لتحقيق سلام عادل انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الأراضي الأوكرانية.

ومازال الجيش الروسي يسيطر على 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا المجاورة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بعد أن استولى عليها عام 2014.